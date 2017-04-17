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Общество

Во Владивостоке произошло более 450 аварий за неделю

В 12 ДТП пострадали 14 человек
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за минувшую неделю произошла 451 авария, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Зарегистрировано 274 аварии с материальным ущербом. Участники 72 столкновений обошлись составлением европротоколов. В 12 ДТП пострадали 14 человек.

Зарегистрировано 1924 нарушения ПДД. Так, в отношении водителей в приморской столице составлено 173 протокола по фактам не предоставления преимущества пешеходам, 98 - из-за не пристегнутых несовершеннолетних, 67 - по тонировке, а также 396 по нарушению правил парковки.

Инспекторы ДПС остановили 95 пьяных автолюбителей, 78 превысивших скорость и 11 выехавших на "встречку". На штраф-стоянку доставлено 367 автомобилей. Составлено 57 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ.

Пешеходы нарушили ПДД 259 раз, водители автобусов - 48 и такси - 90 раз.

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