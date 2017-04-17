Очистные сооружения появятся в Приморье

Реализация проекта завершится к концу года

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

В этом году начнется строительство очистных сооружений в Надеждинском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. Еще в 14 муниципалитетах реконструируют и модернизируют очистные и канализационные системы. На эти цели в бюджете региона предусмотрено более 50 миллионов рублей.

Сейчас в городах и районах края идет подготовка необходимой проектно-сметной документации, проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций. Подрядчики приступят к работам уже в ближайшие пару месяцев.

Так, новые очистные сооружения построят в Надеждинском районе, проложат очистные коллекторы в селе Владимиро-Александровское Партизанского района, модернизируют очистные сооружения биологической очистки в селе Анучино Анучинского района. Кроме этого, в этом году началась проектировка новых очистных сооружений в Михайловском и Яковлевском районах. Также будут модернизированы водопроводные сети в 14 городах края.

В течение 2017 года все работы будут завершены.

Стоит отметить, что реконструкция водопроводно-канализационного хозяйства муниципалитетов не только повысит качество коммунальных услуг, но и благоприятно скажется на экологии Приморья.