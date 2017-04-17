Во Владивостоке наказали 13 пьяных таксистов

За выходные в городе зарегистрировано в общей сложности почти 500 нарушений ПДД

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за выходные на нарушении Правил дорожного движения попались 13 таксистов: в их отношении сотрудники ДПС составили соответствующие протоколы, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

В приморской столице было зарегистрировано 496 нарушений ПДД: водители не пропустили пешеходов 51 раз, припарковались не по правилам 90 водителей (на штраф-стоянку доставлено 92 авто). Составлены протоколы в отношении 38 водителей, перевозивших не пристегнутых детей, а также в отношении 19 владельцев "тонированных" авто.

Из нарушений, которые способны вызвать серьезную аварию, зафиксирован 21 случай пьяной езды, три выезда на "встречку", а также 29 случаев превышений скорости (эти авто были остановлены сотрудниками ГАИ).

ПДД нарушили 30 пешеходов, а также восемь водителей автобусов.

Нарушение ПДД привело владивостокцев к авариям в 96 случаях. Зарегистрировано 55 ДТП с материальным ущербом. Водители составили 13 европротоколов. В двух ДТП пострадали два человека.