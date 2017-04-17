Будет ли война на Дальнем Востоке?

Эксклюзивный комментарий эксперта

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

В минувшие выходные состоялся неудачный пуск ракеты КНДР. Пхеньян попытался провести пуск в провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

Корреспондент РИА VladNews поинтересовался у заведующего Центром региональной безопасности Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Валерия Мишина, чем может обернуться обострение ситуации на Корейском полуострове.

– Политики, политологи и военные все чаще задумываются: чего ждать дальше? Анализ даже такой скудной информации показывает, что этот нарыв должен рано и поздно прорваться, – считает эксперт. – Нельзя исключать вооруженного разрешения накопившихся проблем идеологического содержания. Хотя любая война – это самый худший вариант развития событий.

Некоторые события можно сравнить с периодом гласности образца 1989-1990 годов на закате СССР. Молодой руководитель Ким Чен Ын хочет завоевать доверие. Северокорейский социум должен полюбить молодого Кима, так как народ обожествляет его деда и отца. Наверняка были силы, пытавшиеся отодвинуть лидера в тень и получить реальные рычаги власти. Случись такое, любой ход событий был бы непредсказуем, мог привести к внутренней гражданской войне и морю крови. Сейчас же порядок в стране непоколебим. В армии и в народе нет волнений или заметного недовольства. Каждая восточная нация безгранично верит своему руководителю. Если лидер так поступил в отношении второго лица в государстве, значит, так и надо. У него иная задача: сохранить любыми путями действующее положение. В ближайшей перспективе изменений не будет, считает Валерий Мишин.