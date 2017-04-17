Сбербанк проведет ярмарку недвижимости сразу в двух городах Приморья

Строительные компании представят свои проекты

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

В четверг, 20 апреля, жители Владивостока и Находки смогут узнать всю информацию о том, где и как приобрести жилье на привлекательных условиях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Участие в ярмарке примут известные агентства недвижимости Владивостока, а также ведущие застройщики города. Строительные компании представят свои проекты жилых комплексов, также все желающие смогут узнать, где в городе можно приобрести готовое жилье на первичном и вторичном рынке. Кроме этого сотрудники Сбербанка проконсультируют клиентов по вопросам ипотечного кредитования.

В одном месте жители города смогут узнать подробности о строящемся жилье, готовых домах и ознакомиться с предложениями на рынке недвижимости. Здесь же можно будет выбрать понравившуюся квартиру, оформить заявку на жилищный кредит и получить консультацию по налоговым вычетам и другим льготам.

«Для жителей Владивостока и Находки это хорошая возможность пообщаться в один день с застройщиками, с риелторами и с кредитными экспертами, - рассказала Наталья Шестак, начальник сектора по работе с партнерами жилищного кредитования Приморского отделения ПАО Сбербанк. – Как показывает практика, на таких мероприятиях люди часто и принимают окончательное решение приобрести жилье».

Во Владивостоке мероприятие пройдет 20 апреля с 12:00 до 19:00 в офисе Сбербанка по адресу: г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 59.

В Находке ярмарка недвижимости пройдет 20 апреля с 14:00 до 19:00 в офисе Сбербанка по адресу: ул. Портовая, 3, аудитория 202.

Подробнее об ипотечных программах можно узнать на сайте Сбербанка www.sberbank.ru.