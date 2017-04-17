Пенсионерка пострадала в аварии с участием внедорожника во Владивостоке

Женщина получила травму головы

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

64-летняя женщина пострадала в ДТП с участием внедорожника Suzuki Escudo на улице Шевченко во Владивостоке. Она была пассажиркой автомобиля Nissan Juke. Пострадавшая направлена на амбулаторное лечение с ушибленной раной головы.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение автомобилей произошло в районе дома №10 по улице Шевченко в субботу в 20:23.

За рулем Nissan была 26-летняя женщина, она направлялась на Шевченко со стороны Маковского. При повороте налево ее авто столкнулось с Suzuki, двигавшимся под управлением 35-летнего мужчины.

Подробности аварии уточняются.