Холодный чай серьезно вредит здоровью, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Вьетнамские ученые в ходе исследования установили, что употребление холодного чая увеличивает рис холеры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на PLOS Untitleded Tropical Diseases.

Как оказалось, около 22% людей, страдающих холерой, сообщили о том, что употребляли холодный чай за неделю до болезни, в то время как только три процента контрольной группы выпили холодный чай за неделю. Передача холеры тесно связана с неадекватным доступом к чистой воде и часто распространяется через загрязненную питьевую воду.

Специалисты собрали образцы близлежащей речной воды, питьевой воды, образцы сточных вод и местных морепродуктов. Результаты показали, что употребление холодного чая, не кипяченной питьевой воды и наличие основного источника воды возле туалета, проживание рядом с людьми, страдающих диареей, связано с повышенным риском распространения холеры