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Грузовик переломал ноги своему водителю во Владивостоке

Мужчина госпитализирован после ДТП, в котором ему некого винить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

ДТП с участием двух грузовиков (причем транспорт-виновник действовал самостоятельно, без участия водителя) произошло во Владивостоке возле здания Приморского центра микрохирургии глаза на Борисенко,100 "е".  Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, 56-летний водитель грузовика Hino во время проведения погрузочно-разгрузочных работ не принял необходимых мер (видимо, не поставил на "ручник"). Мужчина вышел из кабины, и тяжелый автомобиль поехал по уклону: наехал на стоящего на обочине незадачливого шофера, потом на припаркованный френч Freightliner, а затем на Honda Fit. Закончил свой сокрушительный путь Hino в овраге.

В результате наезда тяжеловоза его 56-летний шофер оказался в травматологии Тысячекоечной больницы с диагнозами "закрытый перелом нижней трети бедра, перелом таза, рваная рана левого голеностопного сустава".

Авария произошла в пятницу около 16:15.

Детали ДТП уточняются.

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