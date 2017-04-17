Грузовик переломал ноги своему водителю во Владивостоке

Мужчина госпитализирован после ДТП, в котором ему некого винить

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

ДТП с участием двух грузовиков (причем транспорт-виновник действовал самостоятельно, без участия водителя) произошло во Владивостоке возле здания Приморского центра микрохирургии глаза на Борисенко,100 "е". Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, 56-летний водитель грузовика Hino во время проведения погрузочно-разгрузочных работ не принял необходимых мер (видимо, не поставил на "ручник"). Мужчина вышел из кабины, и тяжелый автомобиль поехал по уклону: наехал на стоящего на обочине незадачливого шофера, потом на припаркованный френч Freightliner, а затем на Honda Fit. Закончил свой сокрушительный путь Hino в овраге.

В результате наезда тяжеловоза его 56-летний шофер оказался в травматологии Тысячекоечной больницы с диагнозами "закрытый перелом нижней трети бедра, перелом таза, рваная рана левого голеностопного сустава".

Авария произошла в пятницу около 16:15.

Детали ДТП уточняются.