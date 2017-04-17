Пасха во Владивостоке обошлась без теракта

Пасхальное богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы во Владивостоке обошлось без теракта. Однако обеспечение порядка вокруг храма и во время крестного хода было заметно усилено по сравнению с прошлыми годами, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Оцепление было по периметру храма, парка, а также на каждом из выходов дежурило по два стража порядка.
Богослужение в этом году прошло полным чином, то есть не было сокращено, после чего состоялось освещение пасхальных куличей и традиционный крестный ход.
Напомним, накануне Пасхи по чатам распространялось сообщение, якобы от сотрудников ФСБ, которые просили в ближайшие выходные никуда не выходить и не посещать общественные места, где будут проходить празднование Пасхи.
В сообщении говорилось, что в ближайшие выходные во Владивостоке готовится теракт.