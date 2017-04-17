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Общество

Пасха во Владивостоке обошлась без теракта

Меры безопасности были усилены
Фото: Ольга Левашова, РИА VladNews Фото: Ольга Левашова, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Пасхальное богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы во Владивостоке обошлось без теракта. Однако обеспечение порядка вокруг храма и во время крестного хода было заметно усилено по сравнению с прошлыми годами, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Оцепление было по периметру храма, парка, а также на каждом из выходов дежурило по два стража порядка. 

Богослужение в этом году прошло полным чином, то есть не было сокращено, после чего состоялось освещение пасхальных куличей и традиционный крестный ход.

Напомним, накануне Пасхи по чатам распространялось сообщение, якобы от сотрудников ФСБ, которые просили в ближайшие выходные никуда не выходить и не посещать общественные места, где будут проходить празднование Пасхи.

В сообщении говорилось, что в ближайшие выходные во Владивостоке готовится теракт.

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