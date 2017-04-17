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Общество

В Акита – городе-побратиме Владивостока объявлен шестой международный конкурс хайку

Срок приема заявок – с 1 мая по 30 июня 2017 года
Фото: litcult.ru Фото: litcult.ru
Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

В японской префектуре Акита объявлен шестой международный конкурс хайку – национальной японской поэтической миниатюры. К участию в нем приглашаются и жители Владивостока. На этот раз главная тема конкурса – «Цветы», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

За время проведения этого ставшего в Акита с 2012 года традиционным поэтического конкурса сюда были присланы тысячи хайку более чем из 50 стран. По мнению его организаторов, такой обмен поэтическими талантами способствует углублению взаимопонимания между народами, укрепляет отношения между городами-побратимами Акитой и Владивостоком.

По условиям конкурса, каждый его участник может представить только одно хайку, ранее нигде не публиковавшееся, и только на одном языке – японском, английском или русском. Заявку на русском языке необходимо выслать на электронный адрес shhiruta@nifty.com Бланк заявки – здесь: Russian Section Application Form ロシア語部門 (Word file).

Срок приема заявок – с 1 мая по 30 июня 2017 года.

Контактная информация: ответственный секретарь Akita International Haiku, Senryu, Tanka Network Хидэнори Хирута (shhiruta@nifty.com). Обращаться можно также по факсу 018-824-2188, указав все необходимые данные (как в заявке).

Итоги конкурса и награды его победителям будут объявлены в октябре 2017 г. на сайте международного веб-сообщества хайку Акита (Akita International Haiku, Senryu, Tanka Network (http://akitahaiku.com/).

Справка. Хайку – национальная японская форма поэзии, жанр поэтической миниатюры, просто, лаконично и ёмко отражающий природу и человека в их единстве.

Традиционное японское хайку – это 17-сложное стихотворение, записываемое в один иероглифический столбец (строку). Переводы и хайку, сочиненные на других языках, принято записывать в три строки.

В хайку – минимум слов. Поэтому, создавая хайку, отбирают только самые необходимые, точные слова. Вот несколько примеров хайку:

Утром иду;
нет следов на снегу –
всё позади.

Осени поздней пора.
Я в одиночестве думаю:
«А как живет мой сосед?»

Осенние ливни.
К валуну случайно прилипшее
крылышко бабочки...

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