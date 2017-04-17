Подросток, совершивший массовое ДТП во Владивостоке, был пьян

Проводится проверка

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Вечером в воскресенье, 16 апреля, в 21.45 в Госавтоинспекцию города Владивостока поступило сообщение о ДТП по улице Анны Щетининой, 29, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествие сотрудники ГАИ установили, что 16-летний подросток находился за рулем иномарки Toyota Crown. На узком участке внутридомовой территории он не справился с управлением и совершил 8 ДТП с припаркованными вдоль дороги автомашинами. В результате происшествия пострадавших нет. 11 автомобилей получили механические повреждения.

Экспертиза установила, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту был составлен административный материал по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами.

Иномарка, за рулем которой находился подросток, принадлежит жителю Приморья, 1991 года рождения. Автомобиль был помещен на штрафстоянку.

По данному факту проводится проверка. Родителям подростка предстоит выплатить материальный ущерб потерпевшим.