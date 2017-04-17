Приморский политолог прокомментировала конфликт США и Северной Кореи

Обстановка напряженная, считает Наталья Коломейцева

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Заведующая кафедрой политологии, доцент кафедры конституционного и административного права юридической школы ДВФУ Наталья Коломейцева на своей странице в Fb прокомментировала ситуацию, сложившуюся на сегодня вокруг Северной Кореи, сообщает корреспондент РИА VladNews.

"Да уж... обстановка напряженная, хотя и предсказуемая, - пишет одна из ведущих политологов Приморья. - Северная Корея входит в зону стратегических интересов США очень давно. Россия отсрочила планы США, вступившись открыто за Сирию на Ближнем Востоке. Останься демократы у власти в США, они и дальше бы, вероятно, продолжали разбираться с русскими в той части света, но пришёл республиканец и решил, что важно решать вопросы и в АТР, поскольку Россия укрепляет там свои позиции. Эффективным инструментом воздействия на дестабилизацию системы международных (региональных) отношений в Европейской части была Украина, а в АТР, безусловно, КНДР. Так что с точки зрения США и их национальных интересов все выглядит вполне себе логично. Но просто так здесь порешать, как со Старым Светом, не получится. Тут у наших азиатских партнёров свой гамбит..."

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