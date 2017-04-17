​Приморский театр кукол приглашает на спектакли

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Репертуар на май 2017
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

МАЙ 2017 г.

Основная сцена

Начало в 12часов

6сб. «Три поросёнка» С.Михалков

7вс. «День рождения кота Леопольда» А.Хайт, А.Левенбук

13сб. «Тайна синего конверта» К.Чапек

14вс. «Любопытный слонёнок» Р.Киплинг

20сб. «Заячья школа» П.Манчев

21вс. «Машенька и медведь» М. Хомкалова

27 сб. «Крошка Енот» Г.Латышева

28вс. «Терем-теремок» С. Маршак

Малая сцена

Начало в 10 часов

Премьера!

7вс. «Аистёнок и пугало» Л.Лопейска и Г.Крчулова

14вс. «Капризная принцесса» В.Бусаренко, О.Косарев

21.вс. «Дюймовочка» Г.-Х.Андерсен

28 вс. «Сказка о рыбаке и рыбке» А.Пушкин

Художественный руководитель театра

заслуженный деятель искусств РФ

Виктор Бусаренко

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