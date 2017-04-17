​Приморский театр кукол приглашает на спектакли

МАЙ 2017 г.
Основная сцена
Начало в 12часов
6сб. «Три поросёнка» С.Михалков
7вс. «День рождения кота Леопольда» А.Хайт, А.Левенбук
13сб. «Тайна синего конверта» К.Чапек
14вс. «Любопытный слонёнок» Р.Киплинг
20сб. «Заячья школа» П.Манчев
21вс. «Машенька и медведь» М. Хомкалова
27 сб. «Крошка Енот» Г.Латышева
28вс. «Терем-теремок» С. Маршак
Малая сцена
Начало в 10 часов
Премьера!
7вс. «Аистёнок и пугало» Л.Лопейска и Г.Крчулова
14вс. «Капризная принцесса» В.Бусаренко, О.Косарев
21.вс. «Дюймовочка» Г.-Х.Андерсен
28 вс. «Сказка о рыбаке и рыбке» А.Пушкин
Художественный руководитель театра
заслуженный деятель искусств РФ
Виктор Бусаренко