Уничтожить любовь можно с помощью специальной таблетки, - ученые

Специалисты разработали препарат и для любви

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследований создали таблетку, которая способна «убивать» любовь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Vevby. Препарат поможет пережить сложные моменты, справиться с болью и переживаниями.

По словам специалистов, данный препарат способен притупить переживания возлюбленных после расставания, уменьшить тревогу и угнетенность.

Отметим, что ученые также создали и «любовную» таблетку, которая предназначена для пар, которые уже давно состоят в отношениях.

Данный препарат обновляет отношения, а также возвращает страсть.