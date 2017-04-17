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Общество

Строительство в Приморье «упало»

Жилья стало строиться меньше
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

В Приморском крае за счёт всех источников финансирования в январе-марте 2017 года сдано в эксплуатацию 1079 квартир общей площадью 63.3 тыс. мна 21% меньше, чем в I квартале 2016 года. В краевом центре построено 31.4 тыс. мжилых домов, на 7% меньше соответствующего периода 2016 года.

В общем вводе жилья 20% (12.7 тыс. м2) составляют жилые дома, введённые индивидуальными застройщиками. Ввод жилья населением по сравнению с прошлым годом снизился на 63%.

В сельской местности сдано 5.1 тыс. м2жилья (8% введённого жилья по краю), на 70% меньше, чем в январе-марте 2016 года. Из него 90% жилья введено индивидуальными застройщиками.

Ввод жилья осуществлён почти во всех городах (кроме Дальнегорска и Партизанска) и большинстве районов края (кроме Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Хорольского и Яковлевского). Наиболь­ший рост ввода жилья достигнут в Пограничном и Чугуевском районах, а также в городе Находке. В остальных муниципальных образованиях края ввод жилья сни­зился по сравнению с январём-мартом прошлого года.

Из общей площади введённых домов на Владивосток приходится 50%жилья, Уссурийск – 20, Находку – 10 Артем – 7 и районы: Ольгинский – 3,Надеждинский – 2%.

Средняя площадь одной квартиры, введенной в I квартале 2017 года,составила по краю 58.7 м2 (в том числе построенной организациями – 52.5 м2, населением – 109.7 м2).

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