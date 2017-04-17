ГАИ: Водители Приморья любят сбивать пешеходов

Увеличение аварийности в регионе зарегистрировано по всем параметрам

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

По итогам трех месяцев в Приморье зарегистрировано 593 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 38 человек погибли, 741 – получил травмы различной степени тяжести. Рост показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5%, 11% и 2% соответственно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ края.

Основная доля зарегистрированных ДТП произошла в городах и населенных пунктах. Наиболее трудная ситуация отмечена на территории Черниговского, Партизанского, Спасского районов, а также Арсеньевского городского округа.

По видам происшествий «лидирует» наезд на пешехода – 39,8%, далее столкновение - 35,2%, наезд на препятствие – 7,4% и опрокидывание транспортного средства – 6,2%.

Основными и сопутствующими причинами совершения ДТП стали: управление транспортными средством с признаками опьянения, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение очередности проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения.