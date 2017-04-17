Страшное смертельное ДТП произошло в Приморье 12:40, 17 апреля Страшное смертельное ДТП произошло в Приморье
Подросток, совершивший массовое ДТП во Владивостоке, был пьян 12:28, 17 апреля Подросток, совершивший массовое ДТП во Владивостоке, был пьян
Пасха во Владивостоке обошлась без теракта 12:17, 17 апреля Пасха во Владивостоке обошлась без теракта (Фото)
Новостная лента
Апрель, 17 понедельник
12:43
Легендарная Лариса Белоброва: Никакая я не звезда! Эксклюзив
12:43
Как живут пациенты психбольницы Владивостока? Фото
12:43
Пострадает ли Приморье от войны между США и КНДР? Эксклюзив
12:40
Страшное смертельное ДТП произошло в Приморье
12:36
Строительство в Приморье «упало»
12:28
Подросток, совершивший массовое ДТП во Владивостоке, был пьян
12:17
Пасха во Владивостоке обошлась без теракта Фото
12:11
ГАИ: Водители Приморья любят сбивать пешеходов
11:47
Как обеспечивали безопасность Пасхи в России
11:35
Жительница Приморья незаконно вырубила деревьев на 65 тысяч рублей
11:16
Сбербанк провел для школьников экскурсии и уроки в рамках Недели финансовой грамотности
11:14
Строители транспортного коридора «Приморье-1» губят окружающую среду, - Россельхознадзор
11:02
СК проводится проверку по факту пьяного пасхального дебоша во Владивостоке
10:58
В Приморье повышается активность клещей
10:41
Владивосток готовится к главной первомайской демонстрации
10:29
ЛГБТ-активисты во Владивостоке провели акцию ко Дню молчания
10:25
​На достройку отелей Hyatt во Владивостоке не хватает 6,5 миллиардов
10:12
Два жилых дома и автомобиль сгорели в Тернейском районе Приморья из-за палов травы
09:57
«Дальневосточная весна» завершилась премьерой
09:44
Доходы членов правительства растут вдвое быстрее зарплат россиян
09:39
Авиарейс из Северной Кореи прибудет с задержкой во Владивосток
09:36
Во Владивостоке прошел предпасхальный субботник Фото
09:23
Малолетний гонщик устроил массовое ДТП во Владивостоке
09:09
Гороскоп на 17 апреля
08:40
Часть Владивостока останется без света сегодня, 17 апреля Видео
08:36
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения в понедельник, 17 апреля Адреса
08:33
Во Владивостоке вечером пойдет дождь
07:06
На Пасхальные богослужения пришли тысячи приморцев
05:26
Глава Минэкономразвития просит ЦБ обрушить рубль
04:10
Таблетки "от любви" создали ученые в США
03:02
Росстат в разы занижает уровень бедности
02:09
AliExpress перешел отметку в 100 миллионов клиентов
01:57
В Приморье замерили радиационный фон после пуска ракеты КНДР
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4115 (54) от 14 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Навигация стартовала по просьбе трудящихся
«Земля леопарда» в огне
Куличи освятили, людей – благословили
Пасха без большегрузов
За овощами, медом и саженцами – на центральную площадь Владивостока
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Политика и экономика

Сбербанк провел для школьников экскурсии и уроки в рамках Недели финансовой грамотности

Акцию провели в 80 городах России
Фото: Сбербанк Фото: Сбербанк
Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Школьникам Владивостока показали «Исторический» офис банка, а также для них провели уроки на тему «Как сохранить и приумножить деньги», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу "Сбербанка".

«Исторический» офис Сбербанка во Владивостоке на этой неделе принял в своих стенах необычных посетителей: здесь побывали 175 учеников гимназий №1 и №2. Ребятам рассказали об истории здании, о том, что когда-то здесь была женская школа, а позднее – библиотека. Школьникам также показали экспозицию, где представлены денежные знаки и финансовые документы 19 и 20 веков.

«В этой экспозиции собраны облигации, сберегательные сертификаты, лотереи выигрышного займа, билеты государственного казначейства, чековые книжки, ваучеры, - поведала ребятам руководитель «Исторического» офиса ПАО Сбербанк во Владивостоке Дарья Федорова. – Все это уникальные свидетельства финансовой жизни минувшего века, которые всегда с интересом изучают наши посетители».

Во время экскурсий ученикам 7-9 классов также рассказали о современной системе хранения денег в банке, о том, в каком возрасте можно завести карту в Сбербанке, как пользоваться банкоматами и мобильным приложением Сбербанк Онлайн.

Помимо экскурсий в рамках Недели финансовой грамотности во Владивостоке провели уроки «Как сохранить и приумножить деньги». Сотрудники Сбербанка навестили учеников гимназий №1 и №2, а также школы №33, где рассказали старшеклассникам, как грамотно распоряжаться средствами, что такое финансовые риски и как защитить свои сбережения. Всего на таких уроках побывали 350 учеников 7-11 классов.

Отметим, Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи — это комплекс бесплатных информационно-просветительских мероприятий, которые проводятся Министерством финансов РФ. В этом году очные уроки и вебинары по теме «Как сохранить и приумножить деньги» провели в 80 городах России. Генеральным партнером Недели финансовой грамотности выступил Сбербанк.

comments powered by Disqus
Похожие новости
​На достройку отелей Hyatt во Владивостоке не хватает 6,5 миллиардов
10:25, 17 апреля 2017 ​На достройку отелей Hyatt во Владивостоке не хватает 6,5 миллиардов

Застройщик просит только 2,3 – 2,7 миллиарда

Доходы членов правительства растут вдвое быстрее зарплат россиян
09:44, 17 апреля 2017 Доходы членов правительства растут вдвое быстрее зарплат россиян

семейный доход членов правительства увеличился на 22%

Глава Минэкономразвития просит ЦБ обрушить рубль
05:26, 17 апреля 2017 Глава Минэкономразвития просит ЦБ обрушить рубль

За прошлый год рубль укрепился на 20%

Росстат в разы занижает уровень бедности
03:02, 17 апреля 2017 Росстат в разы занижает уровень бедности

У многих «докризисные» доходы больше не обеспечивают прежний уровень жизни

Малюсенькая КНДР поставила на место могучие США
19:48, 16 апреля 2017 Малюсенькая КНДР поставила на место могучие США

Американский ястреб стал похож на койота

Украина готова уступить Японии свою часть Курильских островов
16:07, 16 апреля 2017 Украина готова уступить Японии свою часть Курильских островов

Стало известно о неафишируемых переговорах

Политика импортозамещения – ещё один провал правительства Медведева
15:02, 16 апреля 2017 Политика импортозамещения – ещё один провал правительства Медведева

Не помидоры с огурцами и свининой делают страну способной выдержать внешние угрозы