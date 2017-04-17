Сбербанк провел для школьников экскурсии и уроки в рамках Недели финансовой грамотности

Акцию провели в 80 городах России

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Школьникам Владивостока показали «Исторический» офис банка, а также для них провели уроки на тему «Как сохранить и приумножить деньги», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу "Сбербанка".

«Исторический» офис Сбербанка во Владивостоке на этой неделе принял в своих стенах необычных посетителей: здесь побывали 175 учеников гимназий №1 и №2. Ребятам рассказали об истории здании, о том, что когда-то здесь была женская школа, а позднее – библиотека. Школьникам также показали экспозицию, где представлены денежные знаки и финансовые документы 19 и 20 веков.

«В этой экспозиции собраны облигации, сберегательные сертификаты, лотереи выигрышного займа, билеты государственного казначейства, чековые книжки, ваучеры, - поведала ребятам руководитель «Исторического» офиса ПАО Сбербанк во Владивостоке Дарья Федорова. – Все это уникальные свидетельства финансовой жизни минувшего века, которые всегда с интересом изучают наши посетители».

Во время экскурсий ученикам 7-9 классов также рассказали о современной системе хранения денег в банке, о том, в каком возрасте можно завести карту в Сбербанке, как пользоваться банкоматами и мобильным приложением Сбербанк Онлайн.

Помимо экскурсий в рамках Недели финансовой грамотности во Владивостоке провели уроки «Как сохранить и приумножить деньги». Сотрудники Сбербанка навестили учеников гимназий №1 и №2, а также школы №33, где рассказали старшеклассникам, как грамотно распоряжаться средствами, что такое финансовые риски и как защитить свои сбережения. Всего на таких уроках побывали 350 учеников 7-11 классов.

Отметим, Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи — это комплекс бесплатных информационно-просветительских мероприятий, которые проводятся Министерством финансов РФ. В этом году очные уроки и вебинары по теме «Как сохранить и приумножить деньги» провели в 80 городах России. Генеральным партнером Недели финансовой грамотности выступил Сбербанк.