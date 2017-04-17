Как обеспечивали безопасность Пасхи в России

Правоохранительные органы на страже порядка

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

В ночь с 15 на 16 апреля 2017 года на территории более семи тысяч населенных пунктов РФ состоялось свыше 11 тысяч богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, посвященных празднованию православного праздника «Светлое Христово Воскресение Пасха», в которых приняли участие более 4,3 миллионов человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

В целом по стране в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности было задействовано более 90 тысяч человек. Из них свыше 60 тысяч сотрудников органов внутренних дел, более 5 тысяч военнослужащих Росгвардии, а также более 12 тысяч представителей народных дружин, 7 тысяч казаков, 3 тысяч сотрудников частных охранных организаций.