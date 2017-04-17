Жительница Приморья незаконно вырубила деревьев на 65 тысяч рублей

Расследование уголовного дела завершено

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

В Уссурийске окончено расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее, в полицию поступило заявление представителя Департамента лесного хозяйства Приморского края об обнаружении незаконной рубки лесных насаждений, произрастающих в лесном массиве Экспериментального участкового лесничества в селе Каменушка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что 42-летняя жительница села Чкаловское Спасского района в декабре 2016 года, не имея законных оснований, осуществила незаконную заготовку древесины для обогрева зимовья.

Обвиняемая спилила 6 сырорастущих деревьев породы ясень, ильм и черемуха маака.

В результате незаконной рубки деревьев Российской Федерации причинен экологический ущерб в крупном размере на сумму 65 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства. Женщине грозит лишение свободы до четырех лет.