Строители транспортного коридора «Приморье-1» губят окружающую среду, - Россельхознадзор

Госконтракт был выполнен - но не без вреда для экологии

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Строители участка автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный засыпали скалой плодородный слой земли сельхозназначения. Выполняя госконтракт, компания-подрядчик нарушила законодательство и нанесла урон окружающей среде, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области обратился директор коммерческой организации, которая арендует более тысячи гектаров земель сельхозназначения у администрации Артемовского ГО. Землепользователь пожаловался, что строители одного из участков автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный, засыпали 10 соток его земли скальным грунтом.

Строительно-монтажные работы на отрезке будущей дороги проводились в рамках выполнения госконтракта. Согласно проектной документации земли, из-за которых сейчас ведется разбирательство, должны были быть изъяты в пользу государства, но решение об этом так и не было принято, сообщил в информационном письме Департамент транспорта и дорожного хозяйства края.

Факт перекрытия большой площади плодородной земли скальным грунтом подтвержден заключением кадастровой экспертизы. Теперь этот участок не может использоваться для сельскохозяйственных целей. Действия строителей нанесли серьезный вред окружающей среде и земле, как природному объекту.

За нарушение земельного законодательства предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ. Юридическому лицу назначен штраф 40 тысяч рублей, а также вынесено представление об устранении нарушений.

Для справки: по данным пресс-службы администрации Приморского края, автодорога Владивосток - Находка – порт Восточный является частью большого транспортного проекта «Приморье-1». Строительство участка автодороги протяженностью почти в 25 км оценено в 21 млрд. рублей. Окончание работ запланировано на 2020 год.

Отметим, что 2017 год объявлен в России Годом экологии.