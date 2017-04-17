СК проводится проверку по факту пьяного пасхального дебоша во Владивостоке

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту хулиганских действий в одном из домов в городе Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По предварительным данным, мужчина произвел выстрел в воздух из ружья. При этом кого-либо в этот момент в помещении не находилось, в том числе и сотрудников скорой медицинской помощи. Ранее, бригада "скорой помощи" оказала медицинскую помощь супруге дебошира и после отказа от госпитализации медики уехали с места, без каких либо конфликтов.

В дальнейшем его хулиганские действия были пресечены прибывшими на место сотрудниками полиции.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, опрошены медицинские работники, очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.