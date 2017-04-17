В Приморье повышается активность клещей

Новая памятка - для распечатки

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Приморья предупреждают жителей и гостей региона о начавшейся активности клещей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Клещи в Приморье переносят многие болезни, но самая опасная из них - это клещевой энцефалит, который поражает центральную нервную систему, нередко приводит к инвалидности и смерти.

Для удобства специалисты ведомства разместили краткую памятку «Клещевой вирусный энцефалит и меры его профилактики» в виде брошюры формата А3. Скачайте ее, распечатайте и берите с собой на отдых или когда Вы направляетесь в такие места, где может произойти присасывание клеща. В ней есть несколько полезных советов и телефонов, которые могут пригодиться в критической ситуации.