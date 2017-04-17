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Политика и экономика

​На достройку отелей Hyatt во Владивостоке не хватает 6,5 миллиардов

Застройщик просит только 2,3 – 2,7 миллиарда
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

На достройку отелей Hyatt во Владивостоке не хватает 6,5 миллиардов рублей. Но застройщик – «Наш дом Приморье» - просит только 2,3 – 2,7 миллиарда. Для начала первый вице-губернатор региона по вопросам финансов, экономики и развития предпринимательства Василий Усольцев предложил выделить 1,2 миллиарда рублей. О заседании ЗС Приморского края по теме скандальных отелей, с которыми связано 5 возбужденных в регионе уголовных дел, корреспонденту РИА VladNews рассказал депутат краевого парламента Артем Самсонов.

Как отмечает парламентарий, львиная доля средств, выделенных на строительство владивостокских пятизвездочных недостроев, ушла на содержание компании «Наш дом Приморье» - то есть, на зарплаты руководства, аренду офисов, командировки и прочее. Только это обошлось бюджету в 1 миллиард рублей.

«На Хаяты два с половиной миллиарда – пожалуйста. И это будут не последние деньги, и к форуму (Восточному экономическому форуму, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2017 года – РИА VladNews) гостиница сдана не будет», - сказал Артем Самсонов.

Каково будет окончательное решение по вопросу финансирования (или не финансирования) отелей Hyatt из бюджета Приморья, станет известно на заседании комитета по бюджету, отметил Самсонов.

Напомним, две скандальные гостиницы Hyatt должны были отстроить к саммиту АТЭС-2012 года. За эти годы объём инвестиций в объект на мысе Бурном с 3,8 миллиарда рублей вырос до 9 миллиардов рублей, на Корабельной набережной - с 3,7 миллиарда рублей до 7 миллиардов рублей. С февраля 2014 года работы на мысе Бурном приостановлены.

Власти Приморья говорили о наличии потенциальных покупателей гостиничного комплекса на мысе Бурном во Владивостоке. Назывались такие компании как Lotte Holding, Marriot International, Carson Rezidor Hotel Group, Berjaya Corporation Behard, «Хунчжэн». Всего - более 15 крупных иностранных инвесторов. Однако попытка продать этот отель уже несколько раз провалилась из-за того, что покупателей не нашлось. А в конце января отель вообще был снят с аукциона.

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