Два жилых дома и автомобиль сгорели в Тернейском районе Приморья из-за палов травы

За минувшие сутки произошло 28 пожаров

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Минувшим воскресеньем, 16 апреля, в Приморье сгорели два жилых дома, одно нежилое строение, дворовые постройки, пилорама и один автомобиль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. Причина пожара – неконтролируемый пал травы.

Пожар тушили 26 человек и девять единиц техники, пострадавших от огня нет. Пал травы уничтожил и четыре столба линии передач в Ольгинском районе. Минувшей ночью электичество в населенном пункте было восстановлено.

Всего за минувшие сутки в крае потушено 28 пожаров на площади почти 450 гектаров в 18 муниципалитетах, в тушении было задействовано более 360 человек и 90 единиц техники.

Сейчас в Приморье действует 17 лесных пожаров, четыре локализованных, на площади более 220 гектаров.