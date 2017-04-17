Во Владивостоке прошел предпасхальный субботник

Многое сделали дети

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в микрорайоне Снеговая падь прошел субботник, в котором приняли участие жители района (в том числе и дети), а также управляющие компании района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов. За несколько часов посадили более 100 деревьев, собрали мусор, побелили бордюры и деревья. Многое сделали дети. После субботника всех желающих накормили армейской кашей, напоили чаем и соками, наградили участников грамотами.

По оценке организатора - фонда развития города Владивостока "Горожанин и гражданин" - в мероприятии приняли участие около 200 человек. Присоединились к субботнику и полевая кухня воинской части, и казак Василий Дочинец, который катал детей на своем коне.

Планируется, что следующий субботник пройдет на Эгершельде.