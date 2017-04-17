«Дальневосточная весна» завершилась премьерой

Во Владивостоке состоялся XXVI фестиваль классической музыки

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Триумфально завершился во Владивостоке XXVI фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна», сообщает корреспондент РИА VladNews с места события.

В заключительный день праздника музыки на сцену Приморской краевой филармонии вышло сразу два творческих коллектива – Тихоокеанский симфонический оркестр и Пекинский международный симфонический оркестр.

Одним из сюрпризов стало сообщение, что стоявшая за дирижерским пультом Мария Науэн, приехавшая вместе со своим оркестром из столицы Китая, на самом деле наша землячка – у нее во Владивостоке живут родственники и друзья.

Для морского города была подобрана морская тематика. Прозвучали симфоническая картина из оперы «Садко» Римского-Корсакова, увертюра из оперы «Летучий голландец» Вагнера, сюита «Морская тишь и счастливое плавание» Мендельсона, увертюра из кинофильма «Дети капитана Гранта» Дунаевского.

Вторым сюрпризом стала премьера сюиты для скрипки и фортепиано с оркестром «Морские пейзажи» Науэн. Солистами выступили пекинские музыканты Регина Добрынина (скрипка) и дипломант международных конкурсов Дмитрий Волобуев (фортепиано). А в завершении прозвучал концерт для фортепиано с оркестром «Ода весне» (ведь у нас и фестиваль называется «Дальневосточная весна»).

Заполненный до отказа зал стоя приветствовал симфонические оркестры Владивостока и Пекина. А организаторы праздника пообещали и впредь приглашать коллег из Китая на музыкальные фестивали в наш город.

Николай Кутенких