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Политика и экономика

Доходы членов правительства растут вдвое быстрее зарплат россиян

семейный доход членов правительства увеличился на 22%
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Доходы семей членов правительства выросли на 18% по сравнению с предыдущим годом. Для сравнения, зарплаты обычных россиян выросли в 2016 году только на 7,7%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт Кремля.

По данным декларации, совокупный заработок членов правительства (премьер-министра, вице-премьеров и министров) и их жен или мужей в 2016 году составил 2,42 млрд руб. Для сравнения, годом ранее суммарный семейный доход членов правительства составлял 1,98 млрд руб. Таким образом, задекларированный семейный доход членов правительства увеличился на 22%.

Следует уточнить, что в 2015 году чиновников правительства было на одного меньше: Виталий Мутко занимал должность министра спорта, а в 2016 году его назначили на вновь созданную должность вице-премьера, а на его прежнее место поставили Павла Колобкова.

Отметим, что средний семейный доход 32 нынешних членов правительства за отчетный год составил 75,6 млн рублей — по сравнению с 63,9 млн рублей в среднем для 31 чиновника годом ранее.

Даже самый низкооплачиваемый министр сельского хозяйства Александр Ткачев отчитался о доходах за прошлый год в 5,6 млн рублей.

В то же время, согласно данным Росстата, в 2016 году номинальные зарплаты россиян в среднем увеличились на 7,7%, а средняя инфляция по стране составила 7,1%.

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