Малолетний гонщик устроил массовое ДТП во Владивостоке

Парень решил попрактиковать свои навыки вождения

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Минувшей ночью 16-летний подросток устроил массовое ДТП в районе дома Анны Щетининой, 29, сообщает РИА VladNews.

Подросток взял у своих родителей автомобиль марки Toyota Crown, решив попрактиковать свои навыки вождения во дворах микрорайона. Однако несовершеннолетний гонщик не справился с управлением и по пути начал «собирать» припаркованные автомобили.

Горе-водитель повредил около 30 машин. Парень успел прокатиться также до домов по адресам Анны Щетининой 25, 15 и 13, где пополнил свою «автоколлекцию».

По словам очевидцев, Владельцы автомобилей были готовы устроить самосуд над малолетний гонщиком, но мальчика спасла его мама, которая за него заступалась до приезда сотрудников ГИБДД.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции отправили молодого человека на медицинское освидетельствование. В настоящее время по данному факту проводится проверка.