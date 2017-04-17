Один авиарейс прибудет с задержкой во Владивосток 09:39, 17 апреля Один авиарейс прибудет с задержкой во Владивосток
Малолетний гонщик устроил массовое ДТП во Владивостоке 09:23, 17 апреля Малолетний гонщик устроил массовое ДТП во Владивостоке
Гороскоп на 17 апреля 09:09, 17 апреля Гороскоп на 17 апреля
Новостная лента
Апрель, 17 понедельник
10:04
Легендарная Лариса Белоброва: Никакая я не звезда! Эксклюзив
10:04
Как живут пациенты психбольницы Владивостока? Фото
10:04
Пострадает ли Приморье от войны между США и КНДР? Эксклюзив
09:57
«Дальневосточная весна» завершилась премьерой
09:44
Доходы членов правительства растут вдвое быстрее зарплат россиян
09:39
Один авиарейс прибудет с задержкой во Владивосток
09:36
Во Владивостоке прошел предпасхальный субботник Фото
09:23
Малолетний гонщик устроил массовое ДТП во Владивостоке
09:09
Гороскоп на 17 апреля
08:40
Часть Владивостока останется без света сегодня, 17 апреля Видео
08:36
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения в понедельник, 17 апреля Адреса
08:33
Во Владивостоке вечером пойдет дождь
07:06
На Пасхальные богослужения пришли тысячи приморцев
05:26
Глава Минэкономразвития просит ЦБ обрушить рубль
04:10
Таблетки "от любви" создали ученые в США
03:02
Росстат в разы занижает уровень бедности
02:09
AliExpress перешел отметку в 100 миллионов клиентов
01:57
В Приморье замерили радиационный фон после пуска ракеты КНДР
01:04
"Эхо Москвы" заявило об угрозах со стороны представителей Чечни
00:56
Два циклона идут на Приморье с Китая и Монголии
00:07
В Москве завершился конкурс «Мисс Россия - 2017» Фото
Апрель, 16 воскресенье
22:47
Пьяный приморец напал на медиков и обстрелял сотрудников Росгвардии во Владивосткое
22:37
Иисус Христос действительно жил и умер?
19:53
Пасхальный Крестный ход прошел во Владивостоке Фото
19:48
Малюсенькая КНДР поставила на место могучие США
18:44
Где в российской федерации больше всего авто на душу населения — исследование
17:44
Ученые поведали, как предки человека побеждали аналоги ВИЧ
17:16
В процессе обучения человеческим языкам искусственный интеллект стал расистом
16:10
Международный турнир прининял сильнейших самбистов в Приморье Фото
16:07
Украина готова уступить Японии свою часть Курильских островов
15:57
В роддоме Владивостока для пациенток накрыли пасхальный стол Фото
15:45
В Приморье у подростка украли телефон путем обмана
15:02
Политика импортозамещения – ещё один провал правительства Медведева
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4115 (54) от 14 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Навигация стартовала по просьбе трудящихся
«Земля леопарда» в огне
Куличи освятили, людей – благословили
Пасха без большегрузов
За овощами, медом и саженцами – на центральную площадь Владивостока
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Малолетний гонщик устроил массовое ДТП во Владивостоке

Парень решил попрактиковать свои навыки вождения
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Минувшей ночью 16-летний подросток устроил массовое ДТП в районе дома Анны Щетининой, 29, сообщает РИА VladNews.

Подросток взял у своих родителей автомобиль марки Toyota Crown, решив попрактиковать свои навыки вождения во дворах микрорайона. Однако несовершеннолетний гонщик не справился с управлением и по пути начал «собирать» припаркованные автомобили.

Горе-водитель повредил около 30 машин. Парень успел прокатиться также до домов по адресам Анны Щетининой 25, 15 и 13, где пополнил свою «автоколлекцию».

По словам очевидцев, Владельцы автомобилей были готовы устроить самосуд над малолетний гонщиком, но мальчика спасла его мама, которая за него заступалась до приезда сотрудников ГИБДД.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции отправили молодого человека на медицинское освидетельствование. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

comments powered by Disqus
Похожие новости
01:04, 17 апреля 2017 "Эхо Москвы" заявило об угрозах со стороны представителей Чечни

Венедиктов провел аналогии между высказываниями

В Приморье у подростка украли телефон путем обмана
15:45, 16 апреля 2017 В Приморье у подростка украли телефон путем обмана

Фигурантам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет

ДТП произошло во Владивостоке
21:38, 15 апреля 2017 ДТП произошло во Владивостоке

Подробности устанавливаются

Наркопреступник с марихуаной задержан в Приморье
19:07, 15 апреля 2017 Наркопреступник с марихуаной задержан в Приморье

Возбуждено уголовное дело

Грабитель пенсионерок задержан в Приморье
16:09, 15 апреля 2017 Грабитель пенсионерок задержан в Приморье

Возбуждено уголовное дело

Во Владивостоке на ходу задымилась иномарка
15:57, 15 апреля 2017 Во Владивостоке на ходу задымилась иномарка

Причины устанавливаются

Ночью во Владивостоке произошло задымление в кинотеатре «Океан»
15:16, 15 апреля 2017 Ночью во Владивостоке произошло задымление в кинотеатре «Океан»

Зрители были эвакуированы