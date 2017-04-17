Часть Владивостока останется без света сегодня, 17 апреля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Фото: РИА VladNews

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 17 апреля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Адреса: Адмирала Фокина: 1, 1а, 1б; Батарейная: 1, 1а, 2, 2а, 3; Громова: 2, 4, 6, 8, 10; Двенадцатая: 4а, 6, 8; Десятая: 13; Калинина: 4, 4б, 6, 29, 29а, 31, 33, 35; Киевская:5; Маковского: 72, 73; Одиннадцатая: 6б; 10, 11; Пограничная: 2, 3а, 5; Тухачевского: 30; Шевченко: 21в, 21е, 23, 25, 29, 29а, 31, 31а, 31д, 33, 35, 35а, 35в, 37, 37г, 38, 38а, 39, 39б, 39в, 39г, 40 – 46, 48, 50, 54, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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