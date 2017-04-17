Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения в понедельник, 17 апреля

Сегодня, 17 апреля, несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Время отключения: с 9.00 до 13.00.
Причина отключения: Ремонтные работы.
Адреса:
Луговая, 59-85.
Сегодня, 17 апреля, несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Время отключения: с 9.00 до 13.00.
Причина отключения: Ремонтные работы.
Адреса:
Луговая, 59-85.
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