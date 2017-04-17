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Общество

Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения в понедельник, 17 апреля

Плановое отключение
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 17 апреля, несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Время отключения: с 9.00 до 13.00.

Причина отключения: Ремонтные работы.

Адреса:

Луговая, 59-85.

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