Во Владивостоке вечером пойдет дождь

В крае воздух прогреется до +20°C

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 17 апреля, погоду в Приморье определяет гребень антициклона, а к вечеру атмосферные фронты. В крае местами небольшой дождь. Ветер юго-западный сильный. Температура воздуха +5...+20°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер юго-восточный утром умеренный, днем сильный, вечером очень сильный. Температура воздуха +8...+10°C.



В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный сильный. Температура воздуха +11...+13°C.



В Находке облачно, вечером небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха +8...+10°C.