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Общество

На Пасхальные богослужения пришли тысячи приморцев

Спикер Законодательного Собрания и вице-губернатор Приморья были в их числе
Фото: vladivostok.eparhia.ru Фото: vladivostok.eparhia.ru
Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Тысячи верующих отметили праздник Светлого Христова Воскресения в Приморском крае, сообщает РИА VladNews. В храмах Приморской митрополии совершались Пасхальные богослужения. Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин возглавил праздничные богослужения в Покровском кафедральном соборе. Епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии — в Успенском храме Владивостока. Епископ Находкинский и Преображенский Николай — в Казанском кафедральном соборе города Находка.

Пасхальное богослужение в Покровском кафедральном соборе Владивостока посетили спикер ЗакСобрания Приморского края Александр Ролик, вице-губернатор Игорь Степаненко, а также представители депутатского корпуса и служащие государственных структур. Почетные гости и митрополит поздравили друг друга со светлым праздником Пасхи Христовой. 

В храмах Владивостокской епархии были зачитаны Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Пасхальное послание митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина. А в знак всемирного значения великого торжества Воскресения Господня, и по случаю совместного празднования в 2017 году Пасхи сразу несколькими конфессиями, Пасхальное Евангелие (Ин. 1:1—17) было зачитано на церковно-славянском, русском, английском и других языках.

Были усилены меры безопасности в нынешнем году во время ночных Пасхальных богослужений: расширены зоны безопасности вокруг храмов, ограничен проезд личного автотранспорта на территорию приходов, проводился выборочный досмотр входящих в храм.

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