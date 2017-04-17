Параллельно идет разработка препаратов, освежающих былую страсть

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

В США ученые ведут параллельно разработки двух эликсиров: один уничтожает любовь, другой напротив обновляет страсть. Как сообщает РИА VladNews со ссылкой на Vevby, таблетки призваны облегчить страдания людей, которые разрывают романтические отношения, чтобы процесс развода и расставания прошел менее эмоционально. Негативные ощущения будут не такими острыми и забудутся быстрее, считают научные сотрудники занятые исследованиями в сфере нейроэтики. В то же время ученые создают средства для возрождения былых страстей, они предназначены для тех пар, кто вместе уже долгое время и утратили свежесть чувств.

И тот и другой препарат будут пользоваться высоким спросом, считают ученые - авторы любовных снадобий.