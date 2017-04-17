Два циклона идут на Приморье с Китая и Монголии

Наибольшее количество осадков выпадет в Лазовском раойне

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье в начале недели ожидается резкое ухудшение погоды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Дело в том, что на Приморье надвигаются сразу два циклона. Вихрь с Желтого моря пройдет по юго-востоку Приморья в Японское море на остров Хоккайдо. Уже в понедельник к вечеру во Владивостоке начнется дождь, осадки, на севере переходящие в снег накроют восточную часть региона и усилятся ко вторнику. На побережье края штормовой ветер будет достигать скорости 20-26 метров в секунду. Значительное количество осадков выпадет в Лазовском районе, что может спровоцировать резкий подъем уровня рек в этом районе.

Температура днем 17-18 апреля в Приморье будет от +6°С до +12°С, ночью от 0°С до +7°С. В горах Приморья возможны гололедные явления. К середине недели осадки прекратятся, но температурный фон в крае понизится на 2-5 градуса.

Во Владивостоке дождь начнётся в понедельник, 17 апреля, ночью на вторник интенсивность его увеличится, а днём дождь прекратится. Северный ветер будет усиливаться до 18–25 м/сек. Температура воздуха ночью в начале недели составит +4…+7 °С, в дальнейшем похолодает, +1…+3 °С. Максимальная температура в понедельник днём +6…+8 °С, к середине недели повысится до +10…+12 °С.