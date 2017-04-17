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Политика и экономика

Росстат в разы занижает уровень бедности

У многих «докризисные» доходы больше не обеспечивают прежний уровень жизни
Фото: gazeta.ru Фото: gazeta.ru
Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Социологические службы продолжают фиксировать высокий уровень бедности в России, который, судя по данным опросов, в разы выше, чем утверждает официальная статистика. Согласно результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за чертой бедности находится порядка 35% жителей России, которым не хватает средств на еду или одежду при пороге заработка на одного члена семьи в 15,5 тысячи рублей.

Для сравнения: Росстат утверждает, что по итогам 2016 года количество бедных в стране увеличилось лишь на 300 тысяч человек и достигло 19,8 млн, что составляет 13,5% от всего населения. При этом официально прожиточным минимумом, который регулярно сокращается, составляет 9,691 тысячи рублей на человека.

Как отмечают социологи ВЦИОМ, основываясь на опросах общественного мнения, более 80% граждан считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Эта группа в марте 2017 года составила 35%: в т.ч. 6% респондентов отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов, 29% что им едва хватает денег на одежду.

Между тем 65% участников опроса заявили, что в месяц их доход на одного члена семьи составляет 15 тысяч рублей и ниже. При этом из них 42% заявили, что их доход 10 тысяч рублей и ниже.

Комментируя эту ситуацию, аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев обратил внимание, что за время экономического кризиса жизнь заметно подорожала, и жители РФ это почувствовали.

«У многих «докризисные» доходы больше не обеспечивают прежний уровень жизни. Кажущийся необходимым набор продуктов и непродовольственных товаров стоит дорого даже в сельской местности», констатировал эксперт.

В то же время, как полагает Леконцев, социальную напряженность несколько снижает невысокий уровень потребностей граждан и готовность потерпеть временные неудобства и лишения.

Ранее эксперты исследовательского фонда «Ромир» обращали внимание на политическую составляющую расчетов Росстата относительно инфляции. «Официальный индекс инфляции, предоставляемый Росстатом, является не столько статистическим, сколько экономико-политическим показателем. Официальные показатели инфляции можно считать объективными с некоторыми ограничениями», отмечалось в исследовании.

Стоит отметить, что в феврале «Левада-центр» опубликовал итоги опроса, согласно которому большинство (78%) жителей РФ заявили, что страна находится в экономическом кризисе, цены постоянно растут, а доходы, напротив, падают. Также большинство респондентов (76%) сказали, что цены на привычные для их семей товары и услуги значительно выросли. Каждый десятый участник опроса (10%) сообщил, что рост цен составил 50-100%. По оценкам 29% респондентов, цены взлетели на 30-50%. Более трети (37%) отметили повышение цен на 15-30%, хотя официальные данные Росстата свидетельствуют об инфляции лишь в 1% по сравнению с прошлогодним уровнем.

Источник: opentown.org
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