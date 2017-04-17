AliExpress перешел отметку в 100 миллионов клиентов

Россия входит в пятерку крупнейших покупателей на рынке GMV

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Международная платформа розничной торговли, впервые запущенная в 2010 году, продолжает стремительно развиваться, превращая для покупателя процедуру покупки в развлечение и интересный опыт взаимодействия с новыми технологиями, одновременно предлагая огромный выбор товаров.

AliExpress, международная платформа розничной торговли, принадлежащая Alibaba Group, 12 апреля объявила, что достигла отметки в 100 миллионов пользователей. Сервис он-лайн покупок был запущен в 2010 году, AliExpress предоставляет уникальное предложение для покупателей во всем мире - широкий спектр продуктов и инновационных технологий. Сегодня AliExpress представляет миллионы товаров от продавцов по более чем 20 основным категориям товаров. За последние 12 месяцев количество активных покупателей, совершающих покупки на AliExpress, превысило 60 миллионов.

«Я искренне хочу поблагодарить всех наших зарубежных клиентов за их поддержку в течение последних семи лет. Глобализация является приоритетом для Alibaba Group, а платформа AliExpress ориентирована помочь покупателям со всего мира приобретать качественные товары из Китая », - говорит Лео Шен, генеральный директор AliExpress. «Мы собираемся представить продукцию от еще большего числа крупных китайских брендов и продолжить создавать надежную платформу, которая позволит процветать такой международной торговле».

Россия входит в пятерку крупнейших покупателей на рынке GMV (объем брутто-товаров). Другими ключевыми рынками для AliExpress являются США, Бразилия, Испания и Франция.

В последние годы AliExpress представила несколько новых технологий и инноваций, которые позволяют пользователям наслаждаться удобным и интерактивным шоппингом. Специальное мобильное приложение для покупок особенно популярно среди пользователей благодаря его удобному интерфейсу и функциям. AliExpress также работает с платежами Alipay, Cainiao, Alibaba и логистическими партнерами для обеспечения безопасной оплаты и доставки.

Сегодня AliExpress обслуживает потребителей из более чем 220 стран и регионов. В глобальном масштабе самыми популярными категориями товаров являются предметы моды и одежды, ювелирные украшения и аксессуары, женская одежда, а также аксессуары и детали для мобильных телефонов. Во время фестиваля покупок Alibaba 11.11 в 2016 году, в течение 24-часов акции было размещено 35.78 миллионов оплаченных заказов. Среди заказов, обработанных сайтом, 58% пришлось на покупки, совершенные при помощи мобильных устройств. В частности, мобильное приложение AliExpress стало наиболее часто скачиваем в категории «магазины» как в Apple App Store, так и в Google Play в 41 стране мира.