"Эхо Москвы" заявило об угрозах со стороны представителей Чечни

Венедиктов провел аналогии между высказываниями

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

«Эхо Москвы» расценивает как угрозы в свой адрес комментарии парламентариев и представителей духовенства Чечни, поступившие как реакция на позицию главного редактора радиостанции.

Ранее Алексей Венедиктов опубликовал жесткий блог на сайте радиостанции, где поддержал журналистов «Новой газеты», обратив внимание на безнаказанность резких заявлений спикеров Чечни, резкие высказывания и призывы к возмездию которых могут спровоцировать фанатиков. Венедиктов также раскритиковал отстраненную позицию федеральных российских властей и правоохранительных органов, которые не торопятся высказываться и реагировать на подтрекательские заявления из кавказской республики.



«Генеральная прокуратора и Юрий Чайка, Следственный комитет и Александр Бастрыкин, ФСБ и Александр Бортников, Росгвардия и Виктор Золотов, МВД и Владимир Колокольцев — вы ждете чего? Пока ваши центры «Э» гоняются за подростками с кедами, у вас под боком выросла наглая, бесконтрольная, вражеская государству сила, которая смеет угрожать гражданам России», — пишет Венедиктов.



Венедиктов провел аналогии между высказываниями чеченского духовенства в адрес журналистов с призывами к расправам над журналистами со стороны запрещенной в России ИГ. Последнее и вызвало резкую критику в Чечне.



Муфтий Чечни Салах Межиев счел слова главного редактора «Эха Москвы» оскорблением чеченского народа, которое «нельзя забыть и оставить без внимания».



«Я официально заявляю, что все шайтаны, а людьми их назвать никак нельзя, по всей строгости закона ответят за клевету. И будет спрос без срока давности, ведь Всевышний Аллах терпелив и, если не в этом мире, то в мире праведном они понесут наказание, кара Всевышнего за неправду и клевету велика», — написал Муфтий.



Реакция поступила и от представителя светской Чечни — депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, который заявил, что «таких <как Венедиктов>, даже на коленях стоящих, опасно прощать». Саралиев добавил, что «Бог видит все, справедливое возмездие, которого вы так боитесь, действительно существует и никому его не избежать».



Напомним, 13 апреля «Новая газета» опубликовала заявление в связи с открытыми угрозами, прозвучавшими в адрес редакции. После выхода материала о преследованиях гомосексуалов в Чечне в центральной мечети Грозного прошло экстренное собрание представителей 24 чеченских вирдов, исламских богословов и лидеров общественного мнения республики.



По результатам этого собрания была принята резолюция, второй пункт которой редакция воспринимает как призыв к расправе над журналистами.