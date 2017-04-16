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В Москве завершился конкурс «Мисс Россия - 2017»

Полину Попову отобрали как лучшую из 50 финалисток
Фото: rosbalt.ru Фото: rosbalt.ru
Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Девушка из Свердловской области победила в ежегодном конкурсе «Мисс Россия». Полину Попову отобрали как лучшую из 50 финалисток.

За победу уроженку Екатеринбурга наградили короной из белого золота, которая оценивается в более чем $1 млн. Победитель также получила 3 млн руб., автомашину и право представлять страну на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

21-летняя королева рассказала, что любит играть в теннис, готовить, путешествовать. Она также говорит по-китайски. Любимое литературное произведение победительницы — любовная сага «Унесенные ветром» американки Маргарет Митчелл.

В интервью «Известиям» Попова сообщила, что «хорошо зарабатывает» благодаря модельной карьере в Азии и Европе.

Первой вице-мисс жюри назвало москвичку Ксению Александрову. Титул второй заместительницы королевы красоты получила представительница Башкирии Альбина Ахтямова.

Примечательно, что от участия в конкурсе в этом году отказались кавказские республики РФ.

Источник: rosbalt.ru
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