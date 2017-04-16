Пьяный приморец напал на медиков и обстрелял сотрудников Росгвардии во Владивосткое

РИА VladNews за развитием событий

Владивосток, воскресенье, 16 апреля , РИА Vladnews.

В полицию города Владивостока поступила информация от бригады «Скорой помощи» об агрессивном мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе семейной ссоры ударил ножом свою сожительницу и силой выгнал прибывших по вызову медиков, сообщили РИА VladNews в пресс-службе УМВД России по Приморью.

На место преступления незамедлительно были направлены наряды полиции и Росгвардии. На законные требования сотрудников спецслужб подозреваемый отказался открыть дверь и выстрелил в них из охотничьего ружья, в результате силовики были вынуждены применить в ответ табельное оружие.

В скоротечной перестрелки никто из людей не пострадал. В ходе переговоров стражам порядка удалось убедить "стрелка" прекратить огонь и добровольно сдаться. 51-летний нарушитель спокойствия был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе осмотра его жилого помещения были изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, которое мужчина хранил незаконно. Пострадавшая сожительница была направлена в лечебное учреждение с непроникающим ножевым ранением.

В настоящее время СУСК Приморья дает процессуальную оценку действиям сотрудников правоохранительных органов, связанным с применением табельного оружия.

РИА VladNews за развитием событий.