Иисус Христос действительно жил и умер?

О чем рассказывают нам письменные свидетельства христиан?

Владивосток, воскресенье, 16 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня некоторые утверждают, что Иисус — это всего скорее идея, а не реальная историческая фигура. Однако существует довольно много письменных свидетельств того, что он действительно жил 2 тысячи лет назад.

Можем ли мы быть уверенными в том, что Иисус Христос действительно жил?

Исторические свидетельства существования Иисуса из Назарета уже давно стали общепринятыми и широко доступными. В течение нескольких десятилетий после его смерти его имя упоминается множеством еврейских и римских историков, а также в десятках раннехристианских текстах. Сравним его, к примеру, с королем Артуром, который, предположительно, жил в самом начале 6 века нашей эры. Главные исторические источники того времени ни разу не упоминают его имени, а первые упоминания о нем встречаются в литературе только спустя 300-400 лет после его предполагаемой смерти. Свидетельства жизни Христа не ограничиваются упоминаниями в произведениях фольклора.

О чем рассказывают нам письменные свидетельства христиан?

Ценность этих свидетельств состоит в том, что они очень ранние и очень подробные. Первыми христианскими текстами, где упоминается Иисус, стали послания святого Павла, и ученые сходятся во мнении, что самые первые из этих посланий были написаны в течение 25 лет со времени смерти Христа, тогда как подробные описания биографии Иисуса в Евангелиях Нового Завета были составлены примерно через 40 лет после его смерти. Все эти свидетельства появились при жизни многочисленных очевидцев, и содержащиеся в них описания согласуются с культурой и географией Палестины первого века нашей эры. Кроме того, довольно трудно представить себе, зачем первым христианам могло понадобиться выдумывать такую насквозь еврейскую фигуру спасителя в эпоху господства Римской империи, когда к иудаизму относились с подозрением.

Что об Иисусе говорят нехристианские авторы?

Насколько нам известно, первым автором, не принадлежавшим к христианской вере, который упомянул об Иисусе, стал еврейский историк Иосиф Флавий, написавший историю иудаизма примерно в 93 году нашей эры. Он дважды упоминает об Иисусе. Одно из этих упоминаний довольно сомнительно, поскольку считается, что христианские переписчики исказили слова историка (возможно, они изменили негативное описание Иосифа на более положительное), однако другое не вызывает никаких сомнений: Иосиф упоминает об Иакове, брате «Иисуса, прозванного Христом».

Спустя 20 лет после Иосифа появляются римские политики Плиний и Тацит, занимавшие чрезвычайно высокие посты в государстве в начале второго столетия нашей эры. От Тацита мы узнаем, что Иисуса казнили в то время, когда Понтий Пилат был наместником Римской империи в Иудее (26-36 годы нашей эры), а императором был Тиберий (14-37 годы). Эти данные согласуются с временными рамками, приведенными в Евангелиях. Плиний пишет, что, когда он был наместником на севере Турции, христиане поклонялись Иисусу, считая его богом. Стоит отметить, что Плиний и Тацит не питали особой любви к христианам: Плиний пишет об их «непоколебимом упрямстве», а Тацит называет их религию разрушительным суеверием.

Обсуждали ли писатели древности существование Иисуса?

Как это ни странно, но в древности никому не приходило в голову спорить о том, действительно ли Иисус из Назарета был исторической фигурой. В ранней литературе еврейских раввинов Иисуса называли незаконнорожденным сыном Марии и колдуна. Сатирик Лукиан и философ Селсус считали Иисуса мошенником и негодяем. Однако никто в древности не высказывал сомнений в том, что Иисус был реальным человеком.

Насколько противоречивой кажется идея существования Иисуса сейчас?



В своей новой книге французский философ Мишель Онфре (Michel Onfray) говорит об Иисусе как о гипотезе, то есть скорее как о некой идее, чем как о реально жившем человеке. Примерно 10 лет назад в США был создан проект «Иисус» (Jesus Project), и одним из главных вопросов для обсуждения в нем стал вопрос о том, существовал ли Иисус на самом деле или нет. Некоторые авторы даже утверждают, что Иисус из Назарета не мог существовать, потому что и Иисус, и Назарет — это выдумки христиан. Однако стоит отметить, что два именитых историка, выступивших против этих чрезвычайно скептических аргументов, являются атеистами: это Морис Кейси (Maurice Casey), который прежде работал в Ноттингемском университете, и Барт Эрман (Bart Ehrman) из университета Северной Каролины. Они выступили с резкой критикой в адрес тех, кто изображает Иисуса всего лишь мифом. Тем не менее, как показали результаты недавно проведенного опроса, 40% взрослых жителей Англии не верят в то, что Иисус был реальной исторической фигурой.

Существуют ли какие-то археологические свидетельства жизни Иисуса?

Всеобщее замешательство в вопросе о том, был ли Иисус исторической фигурой, возможно, отчасти вызвано несколькими аргументами археологического характера. Недавно появились сообщения о том, что Иисус был правнуком Клеопатры. Авторы этих утверждений ссылались на некие древние монеты, на которых, предположительно, был изображен Иисус в своем терновом венце. В некоторых кругах до сих пор силен интерес к Туринской плащанице — считается, что в нее было завернуто тело Иисуса. Папа Бенедикт XVI заявил, что ни один мастер на земле не способен создать нечто подобное и что плащаница является «иконой Страстной субботы».

Однако вы вряд ли найдете историка, который сочтет этот материал серьезными археологическими данными. Главными свидетельствами остаются письменные документы, составленные христианскими, еврейскими и римскими писателями и историками.

Множество упоминаний в исторических трудах не оставляют практически никаких сомнений в том, что Иисус действительно жил и умер. Гораздо более интересный вопрос, который выходит за рамки истории и объективных фактов, заключается в том, действительно ли Иисус умер, а затем жил.