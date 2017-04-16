Пасхальный Крестный ход прошел во Владивостоке

Шествие прихожан началось от Покровского кафедрального собора

Владивосток, воскресенье, 16 апреля , РИА Vladnews.

По благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина, 16 апреля во Владивостоке состоялся Пасхальный Крестный ход.

Шествие с участием духовенства епархии и прихожан началось от Покровского кафедрального собора и продолжилось по Океанскому проспекту до центральной площади города.

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, представители краевых и городских властей поздраввили горожан с праздником Светлой Пасхи Господней.

По совершении на площади праздничного молебна, состоялось освящение и раздача пасхальных яиц; затем на центральной площади Владивостока начался городской праздник, посвященный Светлому Христову Воскресению.