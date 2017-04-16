Малюсенькая КНДР поставила на место могучие США

Американский ястреб стал похож на койота

Владивосток, воскресенье, 16 апреля , РИА Vladnews.

Ещё несколько дней назад американцы грозились забросать северойкорейцев "томагавками" за их непослушание заморозить свою ядерную программу, а сегодня в администрации президента США Дональда Трампа рассматривают вариант о включении КНДР в клуб ядерных держав.

И это при том, что американский авианосец "Карл Винсон", поддерживаемый ракетными крейсерами, эсминцами и атомными подводными лодками, выдвинулся уже на ударную позицию.

Сейчас американский ястреб похож на того койота, который подобрался к норе каракурта и боится сунуть в неё морду. Страшно, аж жуть. Вдруг цапнет!

Самое забавное в этой ситуации то, что койот даже и не знает, а сидит ли в той норе каракурт.

Впрочем, недооценивать КНДР не стоит. Как слова руководства республики о том, что "если США безрассудно пойдут на провокации, революционные силы нанесут уничтожающий удар, на тотальную войну ответят тотальной войной, на ядерную войну — ударом ядерным оружием". Так и разящего оружия северойкорейцев. Сегодня армия КНДР на параде в честь 105-ой годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне впервые показала свои баллистические ракеты подводных лодок.

Вот трамповской команде и осталось только, как заявить о том, что решено сохранить преемственность политики предыдущих администраций и "продолжать усиливать давление" на Северную Корею.

И это, говорят опытные аналитики, мудро. Если посмотреть беспристрастно на КНДР, кому они угрожают? Ровным счётом — ни-ко-му! Они подводные лодки с баллистическими ракетами строят и ядерное оружие развивают с одной только целью, чтобы им не мешали жить, не вмешивались в их жизнь. И вся политика КНДР сводится к одной простой формуле: не трогайте нас и мы никого не тронем. А если койот сунется-таки в паучью нору, то получит вторую Вьетнамскую войну только на Корейском на полуострове. А оно надо койоту? То-то и оно.