Где в российской федерации больше всего авто на душу населения — исследование

Другими словами каждый третий самарец имеет автомобиль

Владивосток, воскресенье, 16 апреля , РИА Vladnews.

По предварительным сведениям агентства, при парке свыше 390 тысяч единиц и населении порядка 1,2 млн. человек в городе на тысячу граждан приходится 334 легковых автомобиля, сообщает tapenews.ru

Как оказалось, больше всего владельцев автомобилей проживает именно в Самаре. В лидерах оказались Самара (334 машины на тысячу человек), Санкт-Петербург (319), Воронеж (308), Москва (307).

Красноярск занял 7-е место по количеству машин на тысяча человек.

В оставшихся 8-ми городах-миллионниках число авто на тысячу человек ниже, чем в среднем по стране.

В среднем же по Российской Федерации на тысячу жителей приходится 288 «легковушек». «В эту же группу попадают Воронеж, Казань, Екатеринбург и Красноярск».