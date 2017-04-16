Международный турнир прининял сильнейших самбистов в Приморье 16:10, 16 апреля Международный турнир прининял сильнейших самбистов в Приморье (Фото)
В роддоме Владивостока для пациенток накрыли пасхальный стол 15:57, 16 апреля В роддоме Владивостока для пациенток накрыли пасхальный стол (Фото)
В Приморье у подростка украли телефон путем обмана 15:45, 16 апреля В Приморье у подростка украли телефон путем обмана
Новостная лента
Апрель, 16 воскресенье
18:55
Как живут пациенты психбольницы Владивостока? Фото
18:55
Пострадает ли Приморье от войны между США и КНДР? Эксклюзив
18:44
Где в российской федерации больше всего авто на душу населения — исследование
17:44
Ученые поведали, как предки человека побеждали аналоги ВИЧ
17:16
В процессе обучения человеческим языкам искусственный интеллект стал расистом
16:10
Международный турнир прининял сильнейших самбистов в Приморье Фото
16:07
Украина готова уступить Японии свою часть Курильских островов
15:57
В роддоме Владивостока для пациенток накрыли пасхальный стол Фото
15:45
В Приморье у подростка украли телефон путем обмана
15:02
Политика импортозамещения – ещё один провал правительства Медведева
14:21
В Арсеньеве дружинники и казаки помогают полицейским охранять общественный порядок Фото
13:47
Пекин грозит лишить Пхеньян нефти
12:16
Общественную безопасность во Владивостоке усилят в День Победы
11:09
В Китае‍ создали корпус копии корабля «Титаника»
10:14
Фестиваль Приморской лиги КВН пройдет во Владивостоке
09:48
Гороскоп на 16 апреля
07:47
Российские власти утвердили правила ведения регистра ВИЧ-инфицированных
05:28
Владимир Путин заработал в 2016 году почти 9 миллионов рублей
03:24
Джин помогает похудеть, - ученые
01:32
Житель Новосибирска жестоко убил 19 девушек
00:21
Студент из Санкт-Петербурга сам себя подорвал на взрывчатке
Апрель, 15 суббота
22:13
Марихуана делает из мужчин геев, - ученые
21:38
ДТП произошло во Владивостоке
20:06
Вандалы Владивостока разрушают детскую площадку для инвалидов Видео
19:28
Пасхальная утреня и Ночной крестный ход состоятся во Владивостоке
19:07
Наркопреступник с марихуаной задержан в Приморье
18:01
Детские соревнования по плаванию собрали во Владивостоке почти 1000 спортсменов Видео
17:32
Ученые составили список полезных напитков
16:56
"Первая пара" Владивостока - лучшие на ДВ! Видео
16:09
Грабитель пенсионерок задержан в Приморье
15:57
Во Владивостоке на ходу задымилась иномарка
15:41
Ученые узнали, как выбрать идеальное фото для сайта знакомств
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4115 (54) от 14 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Навигация стартовала по просьбе трудящихся
«Земля леопарда» в огне
Куличи освятили, людей – благословили
Пасха без большегрузов
За овощами, медом и саженцами – на центральную площадь Владивостока
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Где в российской федерации больше всего авто на душу населения — исследование

Другими словами каждый третий самарец имеет автомобиль
Фото: guruturizma.ru Фото: guruturizma.ru
Владивосток, воскресенье, 16 апреля , РИА Vladnews.

По предварительным сведениям агентства, при парке свыше 390 тысяч единиц и населении порядка 1,2 млн. человек в городе на тысячу граждан приходится 334 легковых автомобиля, сообщает tapenews.ru

Как оказалось, больше всего владельцев автомобилей проживает именно в Самаре. В лидерах оказались Самара (334 машины на тысячу человек), Санкт-Петербург (319), Воронеж (308), Москва (307).

Красноярск занял 7-е место по количеству машин на тысяча человек.

В оставшихся 8-ми городах-миллионниках число авто на тысячу человек ниже, чем в среднем по стране.

В среднем же по Российской Федерации на тысячу жителей приходится 288 «легковушек». «В эту же группу попадают Воронеж, Казань, Екатеринбург и Красноярск».

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ученые поведали, как предки человека побеждали аналоги ВИЧ
17:44, 16 апреля 2017 Ученые поведали, как предки человека побеждали аналоги ВИЧ

Профессионалы проанализировали геномы приматов

В процессе обучения человеческим языкам искусственный интеллект стал расистом
17:16, 16 апреля 2017 В процессе обучения человеческим языкам искусственный интеллект стал расистом

Ученые натолкнулись на то, что привычно человеку, и необычно для «разумных» машин

В Арсеньеве дружинники и казаки помогают полицейским охранять общественный порядок
14:21, 16 апреля 2017 В Арсеньеве дружинники и казаки помогают полицейским охранять общественный порядок

На территории города появились конные наряды

Общественную безопасность во Владивостоке усилят в День Победы
12:16, 16 апреля 2017 Общественную безопасность во Владивостоке усилят в День Победы

Правоохранительные органы предусматривают все мелочи

В Китае‍ создали корпус копии корабля «Титаника»
11:09, 16 апреля 2017 В Китае‍ создали корпус копии корабля «Титаника»

Стоимость проекта составила $140 млн

Фестиваль Приморской лиги КВН пройдет во Владивостоке
10:14, 16 апреля 2017 Фестиваль Приморской лиги КВН пройдет во Владивостоке

Мероприятие состоится 18 апреля

Гороскоп на 16 апреля
09:48, 16 апреля 2017 Гороскоп на 16 апреля

Сегодня следует забыть о работе