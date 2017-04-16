Ученые поведали, как предки человека побеждали аналоги ВИЧ

Профессионалы проанализировали геномы приматов

Владивосток, воскресенье, 16 апреля , РИА Vladnews.

Ученые в процессе исследований узнали, что HERV-T заражал клетки организма подобно вирусу иммунодефицита, который цепляется за определенный белковый вырост на поверхности — МСТ1 — использующийся организмом для очистки клеток от молочной кислоты. Этим пользуются ученые, узнавая, когда наши предки боролись с каким-то определенным патогеном, испытывали резкие сокращения в численности либо отделялись от родственных видов.

Ученые из соедененных штатов и Англии обнаружили в ДНК некоторых приматов, включая человека, следы старинного ретровируса HERV-T.

Пол Беняш и его коллеги из Университета Рокфеллеров ассоциировали фрагменты ретровирусов, относительно недавно найденных в геномах человека, высших приматов и разнообразных обезьян, живущих в Африке. «После этого, около 10-ти млн лет назад, вирус был на 100% побежден организмами приматов», — заключают вирусологи.

Сравнив структуру фрагментов данного вируса в геномах людей, обезьян и приматов, Биняш и его коллеги смогли восстановить часть его генов и узнать, как он проникал в организм первых сухоносых обезьян, наших общих предков с современными приматами Африки. На протяжении многих лет приматы сумели адаптироваться к вирусу, вырабатывая производную белка, которая присоединялась к внешней оболочке HERV-T.

Профессионалы проанализировали геномы приматов, чтобы рассмотреть этапы развития вируса на участке ДНК-кода, зараженного HERV-T.

На основе отысканных остатков был восстановлен ген, что помогло выяснить, почему этот вирус пропал. Ген употреблялся для удаления выростов белка. У всех приматов и обезьян, чьи предки происходят от общего с человеком древа эволюции, в геноме имеется этот фрагмент вируса. Так как вирусная ДНК обычно является «мусором» эволюции, она не воспроизводится в геноме столь очень долго без особых на это причин. По мнению ученых, закрепление данного фрагмента вируса в геноме приматов означает, что он играл актуальную роль в обеспечении выживания наших предков. Благодаря этому вирус не мог пробраться в клетки. Тогда же env изменил свою функцию. «Древнейшие обезьяны смогли выработать иммунитет к HERV-T, используя его же собственный генетический код», — заключает Даниель Бланко-Мело (Daniel Blanco-Melo), коллега Беняша.