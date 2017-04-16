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Фоторепортажи

Международный турнир прининял сильнейших самбистов в Приморье

Среди участников события представлено много девушек
Фото: Виктория Шевцова Фото: Виктория Шевцова
Владивосток, воскресенье, 16 апреля , РИА Vladnews.

На выходных во Владивостоке прошел Международный турнир по самбо категории «А» - «Мемориал Юрия Потапова», сообщает РИА VladNews.

В субботу, 15 апреля, прошел первый этап турнира среди мужчин и женщин. Принять участие в мероприятии приехали более 200 участников из 20 регионов России, Европы и Азии.

Владивосток стал местом проведения соревнований не случайно. Турнир посвящен памяти Юрия Потапова, первого президента Приморской федерации по самбо и дзюдо, вице-президента Всероссийской федерации самбо.

Ежегодно «Мемориал Юрия Потапова» проходил в спорткомплексе «Олимпиец». В этом году юбилейный турнир проходит в стенах Дальневосточного федерального университета в Универсальном спортивно-оздоровительном комплексе корпуса S.

«Это традиционный международный турнир, который регулярно проходит в апреле-мае. В 2017 году мы принимаем 15 стран. Очень обширная география. Все спортсмены, находящиеся сегодня здесь, имеют статус чемпионов мира, мастеров спорта. Для них данного рода мероприятие очень рейтинговое. Приятно видеть, что Приморская сборная представлена в хорошем составе, с отличной подготовкой. А огромный спортзал ДВФУ - самое подходящее место для проведения соревнований такого масштаба», - комментирует Александр Лагоша, организатор турнира.

Из россиян к участию допускаются только совершеннолетние спортсмены, которые уже имеют звание КМС России и выше. Для самбистов из других государств действуют иные условия допуска из-за отличных от российской градации квалификационных степеней. Естественно, для начинающих профессиональных спортсменов, участие в турнире – огромный колоссальный опыт.

Как, например, для Андрея Щербакова: «Самбо занимаюсь уже давно, но конкретно в соревнованиях такого уровня участвую первый раз, так как совсем недавно исполнилось 18 лет. В первую очередь, ребята моего возраста приезжают на международные турниры, чтобы набраться опыта. Не чувствуется сильной ответственности, ничего не давит. Когда борюсь – ощущаю поддержку тренера и стараюсь прислушиваться ко всем его рекомендациям».

Среди участников события было представлено много девушек, прилетевших из разных уголков России и мира.

«Во Владивостоке на международном турнире я участвую уже во второй раз. Была в прошлом году, мне очень понравилось. Захотелось вернуться вновь. Безусловно, мотивацией является получение звания «Мастера спорта международного класса», настраиваемся только на победу», - делится впечатлениями участница соревнований Козырина Виктория (г. Смоленск).

Также, под руководством наставника Алексея Писаренко, в соревнованиях приняли участие сестры Юлия и Ольга Вицины, которые являются мастерами спорта, призерами чемпионатов России по самбо.

«Юлия и Ольга родились в Хороле (село в Приморском крае). Много лет тренировались в спортивном клубе «Амазонка» и уже полтора года выступают за клуб «Мастер». У нас раньше не было женского отделения. Я решил переговорить с девушками о том, что таким колоссальным опытом нужно делиться с подрастающим поколением, и мы начали набор специально под них. У нас уже есть первые плоды, первые медали на краевых соревнованиях. Сами Юлия и Ольга стабильно показывают уверенный результат, они лучшие в стране в категории 52 и 56 кг. Осенью, в ноябре, мы поедем на чемпионат мира, который будет проходить в городе Сочи», - рассказывает Алексей Писаренко, президент федерации САМБО и ДЗЮДО города Артема.

За последние несколько лет спорт в Приморском крае начал существенно набирать обороты и пользоваться популярностью. Студенты стараются не пропускать мероприятия такого уровня, как международный турнир по самбо.

«Стараюсь часто посещать спортивные мероприятия, которые проходят в кампусе нашего университета. Я сам уже давно занимаюсь спортом. Недавно решил заняться таким боевым искусством, как самбо. Посещение данного мероприятия является для меня некой мотивацией, оценки своих сил и возможностей. Хотелось бы, в дальнейшем, равняться на мастеров спорта, выступающих сегодня», - поделился студент ДВФУ Николай.

Автор фоторепортажа: Виктория Шевцова

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