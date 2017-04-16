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Политика и экономика

Украина готова уступить Японии свою часть Курильских островов

Стало известно о неафишируемых переговорах
Фото: begin-journey.ru Фото: begin-journey.ru
Владивосток, воскресенье, 16 апреля , РИА Vladnews.

Стало известно о неафишируемых переговорах, ведущихся между Украиной и Японией в пригороде Йоханнесбурга, Соуэто.

Основным предметом переговоров является утверждение списка (перечня) вопросов в области политики, экономики, науки и культуры, по которым возможно сотрудничество двух стран в будущем.

Ряд вопросов из обсуждаемого списка уже перешёл в область практического применения (реализации).

Так, Украина предложила Японии свою часть Курильских островов, отошедших по итогам Второй мировой войны к России - Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.

Общая площадь упомянутых островов - порядка 5 000 кв.км., в т.ч. Итуруп - 3 200, Кунашир - 1 490, Шикотан - 225 и Хабомаи около 100.

Согласно уже подписанному украино-японскому соглашению, создаётся консорциум, к которому переходят все права на принадлежащую Украине территорию Курил, о чём, возможно, будет подписан соответствующий меморандум.

Размер этой территории определён, исходя из следующих соображений:

- на момент включения островов в состав России Украина также являлась её частью, из чего, согласно п.5 Конвенции Монтрё, следует, что Украина является собственником Курил в размере, пропорциональной численности населения

- население Украины на момент объявления независимости составляло 52 млн., России сейчас - 142 млн., таким образом, доля Украины равна ~36.62% от 5 000 кв.км., или 1831 кв.км.

Это практически в точности совпадает с общей площадью Кунашира, Шикотана и Хабомаи.

Таким образом, передаче Японии подлежат именно эти острова, Украина же в качестве компенсации готова получить от России сумму, размер которой будет определён совместной украино-японской комиссией.

Формирование комиссии уже начато, в частности, японская сторона готова выделить не менее 100 млн. йен на финансирование украинской экспедиции из активистов Майдана и участников сражений на Восточном фронте, которые должны высадиться на упомянутых территориях с целью нейтрализации находящихся там частей российских Вооружённых Сил.

Особо оговаривается, что средства будут выплачены только после того, как территории будет признаны полностью безопасными.

Расходы по доставке и снабжению десанта возлагается на украинскую сторону.

Величина предполагаемой компенсации в пользу Украины будет, по самым скромным подсчётам, не менее $404 млрд.

Отдельным пунктом в меморандуме предусмотрено, что в случае несогласия России с предлагаемой схемой, заинтересованными сторонами автоматически будет инициировано обращение в Стокгольмский арбитрах с целью получения юридически обязывающего решения.

В случае положительного исхода всего задуманного, Украина рассчитывает на дополнительный бонус от Японии - доступ к технологиям разработки и реализации наиболее оптимального способа распределения львовского мусора™ по соседним областям (возможно, странам).

По некоторым данным, на самом деле именно это и является главной целью операции, всё же остальное - не более чем информационное прикрытие.

Источник: cont.ws
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