В роддоме Владивостока для пациенток накрыли пасхальный стол

Женщинам подали булочки с изюмом в сахарной пудре

Владивосток, воскресенье, 16 апреля , РИА Vladnews.

Праздничное настроение царит сегодня в роддоме № 3 Владивостока, сообщает РИА VladNews. Светлое Христово Воскресение в учреждении отмечают пасхальной выпечкой и крашеными яйцами.

Как сообщила главный врач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, в честь праздника в меню учреждения сегодня присутствуют особенные блюда. Для пациенток всех отделений роддома, а это сегодня 110 человек, повара приготовили пасхальное угощение.

На завтрак женщинам подали булочки с изюмом в сахарной пудре и разноцветной посыпке и крашеные яйца.