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Красота и Здоровье

В роддоме Владивостока для пациенток накрыли пасхальный стол

Женщинам подали булочки с изюмом в сахарной пудре
Фото: Роддом № 3 Владивостока Фото: Роддом № 3 Владивостока
Владивосток, воскресенье, 16 апреля , РИА Vladnews.

Праздничное настроение царит сегодня в роддоме № 3 Владивостока, сообщает РИА VladNews.  Светлое Христово Воскресение в учреждении отмечают пасхальной выпечкой и крашеными яйцами.

Как сообщила главный врач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, в честь праздника в меню учреждения сегодня присутствуют особенные блюда. Для пациенток всех отделений роддома, а это сегодня 110 человек, повара приготовили пасхальное угощение. 

На завтрак женщинам подали булочки с изюмом в сахарной пудре и разноцветной посыпке и крашеные яйца. 

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