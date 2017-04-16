Политика импортозамещения – ещё один провал правительства Медведева

Не помидоры с огурцами и свининой делают страну способной выдержать внешние угрозы

Владивосток, воскресенье, 16 апреля , РИА Vladnews.

Премьер спит – импортозамещение идёт. Под таким девизом работает наше правительство, ни сном ни духом не желая отвечать на нарастающие политические и военные угрозы со стороны наших "партнеров", которые отнюдь не дремлют.

Трамп, как пошлый гусар, грубо лишил наших правительственных девушек последних иллюзий по отмене санкций. Денег за любовь не будет. Газета The Times сообщила: "Министр иностранных дел Борис Джонсон будет требовать от западных стран очень жестких санкций для России в виде наказания за химическую атаку на контролируемой повстанцами территории…"

Помимо санкций давление на нас будет усиливаться и по военной линии. Будет продолжаться мобилизация войск НАТО у границ России в Прибалтике. Резко возрастает вероятность военных провокаций со стороны Киева в отношении ДНР и ЛНР с попыткой затянуть в войну Россию. Неизбежно усилятся военные провокации Вашингтона в Таджикистане, Абхазии и других местах, где находятся наши вооруженные контингенты. После ракетной атаки США в Сирии отношения между Вашингтоном и Москвой ухудшились до предела.

При этом внешнеполитическое одиночество России просто кричащее. Иран, Китай, КНДР – вот и весь список относительно дружественных нам стран, если не брать в расчет полных изгоев. Но настоящими нашими союзниками эти страны не являются, в решении наших проблем не помогут – скорее могут ими воспользоваться.

На этом фоне наши импортозамещатели показали свою полную импотенция.

Импорт из Европы действительно стал меньше. Но ровно настолько же стал больше из Китая и других стран, не подключившихся к санкциям. Отечественное производство как стояло, так и стоит – разве кроме оборонки. Но и тут свои проблемы, мешающие бить от радости в ладоши.

1. Некоторый рост в ВПК вызван ростом госзаказа. Это хорошо, хотя противоречит рыночной доктрине правительства. Но и тут беда: часть комплектующих и деталей для производства конечного изделия продолжала поступать по импорту. А комплектующие и детали, считающиеся российскими, часто производятся на предприятиях, которые хоть формально и являются российскими, но по капиталу их следует считать иностранными.

Особенно тяжелым случаем является ситуация, когда предприятие в России управляется какой-то оффшорной фирмой, до которой добраться практически невозможно. А весь мало-мальски серьёзный бизнес давно сидит в оффшорах – и прежде всего аффилированный с членами правительства Медведева.

И потому они спят спокойно и плюют на публичные призывы Путина вернуться в Россию. Понимают, что это рассчитано не на них, а служит лишь салютом пропаганды. А что всерьёз рассчитано на них, не будет греметь с трибуны, но поступит в виде циркуляра, обязательного к применению. Однако такого циркуляра нет – и они не реагируют на слова. И по логике бюрократического регламента – совершенно правы.

2. Наш ВПК повязан по рукам и ногам банками и кредитами. Все помнят, как Альфа-банк чуть не обанкротил Уралвагонзавод за производство Арматы. Это нормально? Но дело даже не в мотивах банкиров. Риски в том, что банки, получившие контроль над оборонкой, даже самые крупные, сейчас качаются. И получается, что этой отраслью управляет не столько правительство, сколько банки. И хоть по закону "О государственном оборонном заказе" число таких банков ограничено самыми крупными и надежными – поставщики комплектующих деталей могут обслуживаться любыми банками.

И это ещё не вся беда. Главная – в том, что фундаментом ВПК являются предприятия, формально в него не входящие. Это производство специальных сплавов, композитов, электроники, оптики, химических компонентов (для производства взрывчатых веществ), электрооборудования и т. п. И тут ни импортозамещения, ни выхода из спада нет и не предвидится.

Для объективности надо сказать, что в сельском хозяйстве дела обстоят лучше. По свинине и зерну мы вроде вышли на самообеспечение, почти полностью закрылись по огурцам и наполовину – по тепличным помидорам. Но проблема в том, что наши помидоры лучше по качеству, чем у турок, ибо в них нет ядовитой химии – и потому они дороже. Оптовики играют ценами, а вот розница тупо душит отрасль наценкой в 150% – и никакие снижения цен на опте на это не влияют… Еще мы обеспечили себя своей курятиной – и на две трети лекарствами. Всё это есть, что бы там ни говорили.

Но не помидоры с огурцами и свининой делают страну способной выдержать внешние угрозы. Помидорами не воюют. Способной выдержать внешние угрозы страну делает индустрия. Та, которая развалена в результате разгрома советской промышленности Гайдаром и Чубайсом. И даже годы Путина не смогли изменить картину, потому что модель экономики осталась ельцинской.

Нам необходимо решительное укрепление экономики с учетом резко возросших внешних угроз. И это надо было начать уже давно, с того момента, когда против России были объявлены экономические санкции. На языке ответственных государственных руководителей это называется переходом к мобилизационной экономике.

Мобилизационная модель является антиподом той либеральной, которая формировалась в России на протяжении четверти столетия под термином "вашингтонский консенсус" (набор принципов либеральной экономической политики, которую Вашингтон навязывает другим странам через подконтрольный ему МВФ).

Но наш премьер Медведев как черт ладана боится именно этой мобилизационной экономики. На либеральной тусовке под названием "Гайдаровский форум" он специально подчеркнул, что мобилизационная экономика – не наш путь.

Мобилизационная экономика – это когда все заточено на укрепление обороноспособности государства и защиту от возможных посягательств со стороны противника. У нашей оборонки очень слабый фундамент в виде промышленности, производящей продукцию общего назначения. Некоторые элементы этого фундамента, которые достались нам в наследство от Советского Союза, вообще исчезли.

Поэтому нашими первоочередными шагами должна стать разработка программы реиндустриализации страны, восстановления разрушенной промышленности на новой технологической основе. А отнюдь не невнятное импортозамещение, о котором заявили власти. Под импортозамещением понималось лишь собственное производство продукции промышленности группы "Б" (товары потребительского назначения). Нам же сейчас необходимо восстановление в полном объеме производства промышленной продукции группы "А" (машины и оборудование – одним словом, тяжелая промышленность или производство средств производства).

Полномасштабная реиндустриализация в свою очередь требует планирования и централизации управления в руках государства (рынок вообще не способен создать промышленность группы "А"). Но наше Минэкономики – это не Госплан даже в минимальном приближении. Это смесь статистического бюро с консалтинговыми агентствами и лоббистскими структурами.

Без индустриализации нас сомнут. На нее нужны деньги. Но они не в бюджете – они в оффшорах. Только по официальным данным Банка России зарубежные активы российских физических и юридических лиц (включая Банк России с международными резервами) на начало 2017 года составили 1233 млрд. долл. И это только то, что возникло в результате более или менее легального вывоза капитала из страны. А если учесть "серые схемы" и откровенную контрабанду, то, по оценкам экспертов, официальную цифру Банка России следует, как минимум, удвоить.

Этих денег достаточно, чтобы провести индустриализацию без урезания пенсий старикам, без сокращения бюджетных ассигнований на оборонный заказ и многих других жертв. Настоящая деоффшоризация российской экономики вызовет бешеное сопротивление со стороны нашей оффшорной аристократии, которая и разыгрывает сегодня комедию под названием КИК (Контролируемая иностранная компания). Эта аристократия будет получать как явную, так и скрытую поддержку от Запада, который и является главным бенефициаром российской оффшоризации.

Изменяя фразу Мечникова о природе, нам надо сказать: "Мы не можем ждать милостей от оффшоров. Взять их – наша задача." Но после известного фильма Навального про некоего Димона, всем ясно, почему Медведев против реального перекрытия оффшоров. Борьба с оффшорами требует смены правящего класса.

Кадры снова решают всё. Программа импортозамещения провалена правительством Медведева. И этот провал окончательно показал, что безопасность государства и наличие Медведева с его экономическим блоком в правительстве несовместимы.

Автор: Александр Халдей