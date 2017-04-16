В Арсеньеве дружинники и казаки помогают полицейским охранять общественный порядок

На территории города появились конные наряды

Владивосток, воскресенье, 16 апреля , РИА Vladnews.

В Арсеньевском городском округе созданы 11 народных дружин на базе предприятий и в организаций. Общая численность ДНД составляет 150 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу отдела полиции «Арсеньевский».

С начала года члены добровольной народной дружины совместно с полицией провели в Арсеньеве 16 мероприятий правоохранительной направленности. В ходе рейдов привлечены к административной ответственности 97 правонарушителей. С участием членов ДНД раскрыто 6 преступлений.

Всего с начала первого рейда народной дружины, который состоялся 28 декабря 2005 года, проведено около 500 рейдов, в которых приняли участие несколько тысяч человек.

Также на территории города появились конные наряды - это казаки местной станицы. Они успели проявить себя, и весьма активно, в охране дачных участков. Новая задача добровольных помощников полиции - патрулирование частного сектора.