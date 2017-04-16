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Общество

Общественную безопасность во Владивостоке усилят в День Победы

Правоохранительные органы предусматривают все мелочи
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, воскресенье, 16 апреля , РИА Vladnews.

Правоохранительные органы и муниципальные власти усилят меры безопасности во время празднования Дня Победы, 9 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В этот день безопасность населения по всему краю будут обеспечивать тысячи полицейских. Во Владивостоке будет перекрыто автомобильное движение на центральных улицах, которые будут задействованы в мероприятиях.

Стоит отметить, что в этом году ожидается более 50 тысяч человек, которые примут участие в шествии "полка".

Правоохранительные органы предусматривают все мелочи, чтобы обеспечить безопасность в праздничный день.

По словам главы региона, работа по противодействию терроризму в Приморье требует постоянного и повышенного профилактического внимания.

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