Общественную безопасность во Владивостоке усилят в День Победы

Правоохранительные органы предусматривают все мелочи

Владивосток, воскресенье, 16 апреля , РИА Vladnews.

Правоохранительные органы и муниципальные власти усилят меры безопасности во время празднования Дня Победы, 9 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В этот день безопасность населения по всему краю будут обеспечивать тысячи полицейских. Во Владивостоке будет перекрыто автомобильное движение на центральных улицах, которые будут задействованы в мероприятиях.

Стоит отметить, что в этом году ожидается более 50 тысяч человек, которые примут участие в шествии "полка".

Правоохранительные органы предусматривают все мелочи, чтобы обеспечить безопасность в праздничный день.

По словам главы региона, работа по противодействию терроризму в Приморье требует постоянного и повышенного профилактического внимания.